Еще три новых поезда «Москва-2019» запустили на красной ветке метро

Москва, 25 августа. Парк поездов красной ветки столичного метро обновили на четверть, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Составы «Номерной» заменили инновационными поездами «Москва-2019». В общей сложности на Сокольнической линии метро ходят 19 таких поездов.

Как отметил замамэрма Москвы Максим Ликсутов, новые вагоны более вместительные и комфортабельные. 19 поездов красной ветки каждый день перевозят на полмиллиона пассажиров больше, чем прежние поезда.

Ранее сообщалось, что в 2022 году откроют первый участок БКЛ. Тут появятся три пересадки на радиальные линии московского метро.