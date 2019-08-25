Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Еще три новых поезда «Москва-2019» запустили на красной ветке метро

478
0 Оставить комментарий

Еще три новых поезда «Москва-2019» запустили на красной ветке метро

Москва, 25 августа. Парк поездов красной ветки столичного метро обновили на четверть, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Составы «Номерной» заменили инновационными поездами «Москва-2019». В общей сложности на Сокольнической линии метро ходят 19 таких поездов.

Как отметил замамэрма Москвы Максим Ликсутов, новые вагоны более вместительные и комфортабельные. 19 поездов красной ветки каждый день перевозят на полмиллиона пассажиров больше, чем прежние поезда.

Ранее сообщалось, что в 2022 году откроют первый участок БКЛ. Тут появятся три пересадки на радиальные линии московского метро.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров