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Акция «Ночь кино» прошла на станции метро «Деловой центр» в Москве

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Акция «Ночь кино» прошла на станции метро «Деловой центр» в Москве

Москва, 25 августа. Акция «Ночь кино» состоялась на станции метро «Деловой центр», сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Платформа Солнцевской линии была закрыта для пассажиров. Зрителям показали картину «Метрополис» Фрица Ланга.

По словам замначальника московской подземки по работе с пассажирами Юлии Темниковой, на станции «Деловой центр» будут проходить и другие культурные мероприятия.

Напомним, акция стартовала в ночь на 25 августа. Это культурное событие прошло в России в четвертый раз. По данным Минкультуры России, в стране работали более 3,5 площадок, на которых показали классику кино и популярные фильмы.

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