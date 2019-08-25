Москвичей пригласили на мастер-классы в центры «Мои документы»

Москва, 25 августа. Сотрудники центров «Мои документы» проведут для москвичей мастер-классы с 27 по 31 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Темы мастер-классов касаются развития предпринимательства, садоводчества, хобби. В офисе в ЦАО состоится занятие, на котором расскажут об эмоциональном интеллекте и управлении чужими эмоциями.

Здесь же проведут мастер-класс о том, как организовать экспорт. Эти занятия будут полезны начинающим предпринимателям и тем, кто решил выйти на международный рынок.

Ранее сообщалось, что до 6 сентябоя будут длиться образовательные мастер-классы в инновационном центре «Техноград».