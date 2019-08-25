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Четыре новых парка открыли в Москве

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Четыре новых парка открыли в Москве

Москва, 25 августа. В рамках конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в Москве открыли четыре новых парка, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Зеленые зоны появились на улице Перерва, Святоозерской, на площади Славы и на Митинской улице. Каждый из парков сделан в особом стиле, к примеру, парк на улице Перерва воплощает идеи художника Уильяма Хогарта.

А парк «Феникс» создал британец Джеймс Бассон. На площади Славы появился парк, макет которого разработал швед Питер Корн, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 25 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» для москвичей и гостей города будут проводить экскурсии с рассказом об истории российского флага. Мероприятия приурочены к празднованию 350-летия государственного символа.

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