Четыре новых парка открыли в Москве

Москва, 25 августа. В рамках конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в Москве открыли четыре новых парка, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Зеленые зоны появились на улице Перерва, Святоозерской, на площади Славы и на Митинской улице. Каждый из парков сделан в особом стиле, к примеру, парк на улице Перерва воплощает идеи художника Уильяма Хогарта.

А парк «Феникс» создал британец Джеймс Бассон. На площади Славы появился парк, макет которого разработал швед Питер Корн, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 25 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» для москвичей и гостей города будут проводить экскурсии с рассказом об истории российского флага. Мероприятия приурочены к празднованию 350-летия государственного символа.