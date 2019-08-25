Три пересадки на радиальные линии появятся на БКЛ в Москве

Москва, 25 августа. Будущие радиальные ветки свяжут со станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) пересадками, рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Этими линиями станут Коммунарская, Бирюлевская и Рублево-Архангельская. На БКЛ сделают 23 пересадки на другие линии метро. Первый участок кольца откроют в 2022 году.

Появление радиальных веток ожидается до 2027 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие БКЛ на 15% разгрузит центральные станции метро.

Это также улучшит транспортную доступность в городе, пишет издание «Вечерняя Москва».