Москвичей предупредили о надвигающихся холодах

Москва, 24 августа Синоптики прогнозируют похолодание в Москве во второй половине следующей недели. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам специалистов, в начале недели погода будет солнечная, а воздух прогреется до 21-23 градусов. Однако уже в среду температура начнет падать из-за скандинавского циклона. В среду днем ожидается 15-17 градусов, а в четверг — 16-18 градусов. Ночью же столбик термометра и вовсе опустится до отметки в 6-8 градусов.

«Во второй половине недели на востоке области в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки», — говорится в сообщении.

Тем не менее, утверждают синоптики, погода в целом будет комфортной, поскольку осадков не ожидается, а температура прогнозируется в пределах климатической нормы.

В Петербурге же теплая погода простоит всю следующую неделю, а похолодание придет лишь в начале сентября. К примеру, 26 августа воздух в Северной столице прогреется до 26 градусов.