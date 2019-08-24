Флешмоб на проспекте Сахарова в Москве попал в Книгу рекордов России

Москва, 24 августа. Более тысячи человек растянули в центре Москвы полотно, составленное из флагов регионов России и общественных организаций. Этот флешмоб попал в Книгу рекордов России.

Размер гигантского полотнища превысил 2500 квадратных метров. Участниками флемоба на проспекте Сахарова стали волонтеры, представители молодежных объединений и москвичи.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага, проходят на 33 городских площадках. Митинг-концерт на проспекте Сахарова посетили более 100 тысяч человек.

Для москвичей и гостей города выступили Валерия, Тимати, Григорий Лепс. Горожан поздравили Герои СССР и России, в том числе пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Ранее сообщалось, что почти 100 тысяч человек посетили фестивальные площадки ВДНХ 24 августа.