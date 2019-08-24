Герой России Дамир Юсупов поздравил сооотечественников с Днем государственного флага

Москва, 24 августа. Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов поздравил соотечественников с 350-летием государственного флага.

Дамир Юсупов принял участие в митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве. Он поблагодарил всех за поддержку и теплые слова после инцидента в Раменском районе Подмосковья.

«Хотелось бы от всего экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии» поздравить с Днем государственного флага, пожелать вам мира, благополучия, крепкого здоровья», – сказал пилот, его слова передает «Москва 24».

С 22 по 25 августа в российской столице проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилею российского флага. Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал более 100 тысяч человек, на ВДНХ 24 августа было почти столько же гостей. Массовые гуляния проходят на 33-х городских площадках.

Напомним, что 15 августа вылетевший в Крым самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле в Московской области. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героев России командиру корабля и второму пилоту, они спасли 226 пассажиров.