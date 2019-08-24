Почти 100 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню флага России на ВДНХ

Москва, 24 августа. Фестиваль «Спасская башня» и другие мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага, стали самыми массовыми на ВДНХ.

Как сообщает официальный портал мэра Москвы, 24 августа ВДНХ посетили почти 100 тысяч человек. На Центральной аллее состоялось выступление рэп-музыкантов.

На главной столичной выставке прошел фестиваль Moscow Glass Fest. Для москвичей организовали мастер-классы по изготовлению изделий из стекла.

Напомним, что с 22 по 25 августа в Москве проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные главному государственному символу на 33 городских площадках.

Митинг-концерт на проспекте Сахарова посетили более 100 тысяч человек.