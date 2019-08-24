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Москвичам рассказывают об истории флага России на фестивале «Цветочный джем»

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Москвичам рассказывают об истории флага России на фестивале «Цветочный джем»

Москва, 24 августа. Тысячи москвичей и туристов посетили экскурсии фестиваля «Цветочный джем», сообщили в оргкомитете уличных мероприятий «Московские сезоны».

24 и 25 августа экскурсии посвятили 350-летию российского флага и истории других государственных символов. Профессиональные гиды рассказывают, как эволюционировал флаг со времен Российской империи, пишет РИАМО.

Москвичам рассказывают об истории флага России на фестивале «Цветочный джем»

Считается, что именно при Петре I возникла идея создать символ, который означает принадлежность к тому или иному государству. Флаги стали опознавательными знаками для торгового и военного флотов.

Для многих стран Россия является дружественным государством, а ее флаг — символом свободы и независимости. По словам Героя СССР, летчика Николая Антошкина, российский флаг олицетворяет историю и достижения государства.

Ранее сообщалось, что в концерте-митинге на проспекте Сахарова в Москве приняли участие более 100 тысяч человек. Праздничные мероприятия проходят на 33 городских площадках.

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