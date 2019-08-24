Москвичам рассказывают об истории флага России на фестивале «Цветочный джем»

Москва, 24 августа. Тысячи москвичей и туристов посетили экскурсии фестиваля «Цветочный джем», сообщили в оргкомитете уличных мероприятий «Московские сезоны».

24 и 25 августа экскурсии посвятили 350-летию российского флага и истории других государственных символов. Профессиональные гиды рассказывают, как эволюционировал флаг со времен Российской империи, пишет РИАМО.

Считается, что именно при Петре I возникла идея создать символ, который означает принадлежность к тому или иному государству. Флаги стали опознавательными знаками для торгового и военного флотов.

Для многих стран Россия является дружественным государством, а ее флаг — символом свободы и независимости. По словам Героя СССР, летчика Николая Антошкина, российский флаг олицетворяет историю и достижения государства.

Ранее сообщалось, что в концерте-митинге на проспекте Сахарова в Москве приняли участие более 100 тысяч человек. Праздничные мероприятия проходят на 33 городских площадках.