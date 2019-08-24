Массовые гуляния в честь Дня флага России проходят на 33 площадках в Москве

Москва, 24 августа. Празднование 350-летия государственного флага проходит на 33 площадках в Москве. Центром торжества стал проспект Сахарова.

На главной площадке выступают звезды российской эстрады, в том числе Филипп Киркоров, Натан, «Сурганова и оркестр» и другие исполнители. В «Коломенском» до 20.00 плодлится фестиваль «Казачья станица Москва».

В саду «Эрмитаж» собрались благотворительные организации, они подготовили специальную программу для москвичей. На Поклонной горе выступили детские духовые оркестры.

В Музее Победы любителям исторического и документального кино покажут картину Василия Ливанова «Медный всадник России». Исторический квест ждет горожан в Бабушкинском парке.

В киноцентре «Октябрь» стартовала ежегодная акция «Ночь кино». По данным МВД России, митинг-концерт в Москве собрал более 100 тысяч человек. Он стал крупнейшим публичным мероприятием в столице.