Фильм Александра Золотухина показали на открытии «Ночи кино» в Москве

Москва, 24 августа. Официальное открытие акции «Ночь кино» состоялось в киноцентре «Октябрь» в Москве. Зрители увидели фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Акция проходит в российской столице уже в четвертый раз. Посмотреть кино можно на 133 площадках, в том числе в Московском зоопарке.

В зоосаду покажут документальный фильм о путешествии панд Диндин и Жуи из Китая в Москву, передает «Говорит Москва». По оценке Минкультуры России, акция «Ночь кино» может собрать порядка 800 тысяч человек.

Мероприятия пройдут на 3,5 тыс. площадках в разных городах страны. С каждым годом число участников акции становится все больше, отмечает ТАСС.