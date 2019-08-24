Лучшие кукольные театры России пригласили москвичей на бесплатные спектакли

Москва, 24 августа. Дни кукольных театров стартовали в рамках фестиваля «Цветочный джем», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Проект организован крупнейшим театральным фестивалем России «Золотая маска». С 24 августа в Москве показывают постановки девяти лучших кукольных театров страны. Среди них театры Екатеринбурга, Ульяновска, Санкт-Петербурга.

Спектакли можно увидеть 25 августа на площадках, расположенных на улице Профсоюзной, Ореховом бульваре, бульваре Дмитрия Донского, площади Славы. Антрепризы начинаются в 16.00 и в 18.00.

Ранее сообщалось, что на 33 городских площадках в Москве проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню российского флага.