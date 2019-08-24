Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Митинг-концерт ко Дню российского флага собрал в Москве более 100 тысяч человек

207
0 Оставить комментарий

Митинг-концерт ко Дню российского флага собрал в Москве более 100 тысяч человек

Москва, 24 августа. Один из самых массовых митингов-концертов проходит в Москве на проспекте Сахарова, он приурочен ко Дню российского флага, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Митинг-концерт собрал более 100 тысяч участников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что безопасность москвичей и гостей города обеспечивают полицейские и сотрудники Росгвардии.

Праздничные мероприятия проходят на 33 городских площадках, в том числе в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», в Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж».

Со сцены на проспекте Сахарова россиян с юбилеем государственного флага поздравили Герои СССР и России.  Для москвичей и гостей города поют Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр» и другие популярные музыканты.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров