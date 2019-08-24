Герои СССР и России поздравили соотечественников с Днем флага на митинге-концерте в Москве

Москва, 24 августа. Герои СССР и России поздравили соотечественников с 350-летием государственного флага с концертной сцены на проспекте Сахарова в Москве.

В российской столице проходит масштабный митинг-концерт, приуроченный к юбилею флага РФ. На мероприятии присутствуют Герои СССР, летчики Николай Антошкин и Сергей Липовой; Герой СССР, разведчик Владимир Горовой и глава Московской ассоциации ветеранов Афганистана Петр Петров.

«От имени всего сообщества Героев СССР и РФ я позравляю вас всех с замечательным праздником – 350-летием флага нашего государства», — сказал Николай Антошкин, его цитирует РЕН ТВ.

По данным МВД России, число участников в праздничном митинге-концерте превысило 100 тысяч человек. Ранее на проспекте Сахарова развернули гигантский российский флаг, эта акция войдет в Книгу рекордов страны.

В Москве организованы 33 праздничные площадки, в том числе в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», в Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж».