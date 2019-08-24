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Воробьев поздравил с Днем города жителей четырех подмосковных округов

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Воробьев поздравил с Днем города жителей четырех подмосковных округов

Москва, 24 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Домодедово, Пушкина, Солнечногорска и Щелкова с Днем города.

Воробьев опубликовал поздравления на странице в соцсети «ВКонтакте». Он пожелал им успехов и благополучия.

«Поздравляю с Днем города знаменитый Домодедово, старинный Пушкино, красивое Солнечногорье и прогрессивный Щелково», – написал губернатор, его слова приводит РИАМО.

Масштабная праздничная программа стартовала в городах Подмосковья. Здесь открылись ярмарки-распродажи, выставки, начались образовательные мастер-классы.

24 августа празднуют День города и День российского флага в Кургане. На площади Ленина развернулись массовые гуляния.

Ранее сообщалось, что в Москве на проспекте Сахарова развернули гигантский российский флаг, который войдет в Книгу рекордов РФ.

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