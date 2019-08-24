Коллекторы обстреляли жителя Подмосковья и его девятилетнюю дочь

Москва, 24 августа. Коллекторы обстреляли жителя подмосковного Красногорска и его девятилетнюю дочь. Полиция проводит проверку по данному инциденту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что коллекторы поджидали должника у подъезда 23 августа. Увидев мужчину с девятилетней дочерью, они подошли к должнику и представились сотрудниками банка, а также потребовали вернуть кредитные средства.

Сначала коллекторы угрожали жителю Подмосковья, однако затем перешли к действиям и начали стрелять из пневматического оружия по мужчине и ребенку. В итоге пострадавшие получили ранения ног и вынуждены были обратиться в больницу, передает телеканал «360».

«Сообщение о стрельбе поступало. По данному факту проводится проверка», — рассказал РИАМО представитель подмосковного ГУ МВД.

Отметим, что в России действует закон, запрещающий коллекторам угрожать должникам и применять к заемщикам физическую силу. Более того, коллекторы не имеют права даже звонить должнику чаще одного раза в день.