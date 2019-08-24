Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Коллекторы обстреляли жителя Подмосковья и его девятилетнюю дочь

72
0 Оставить комментарий

Коллекторы обстреляли жителя Подмосковья и его девятилетнюю дочь

Москва, 24 августа. Коллекторы обстреляли жителя подмосковного Красногорска и его девятилетнюю дочь. Полиция проводит проверку по данному инциденту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что коллекторы поджидали должника у подъезда 23 августа. Увидев мужчину с девятилетней дочерью, они подошли к должнику и представились сотрудниками банка, а также потребовали вернуть кредитные средства.

Сначала коллекторы угрожали жителю Подмосковья, однако затем перешли к действиям и начали стрелять из пневматического оружия по мужчине и ребенку. В итоге пострадавшие получили ранения ног и вынуждены были обратиться в больницу, передает телеканал «360».

«Сообщение о стрельбе поступало. По данному факту проводится проверка», — рассказал РИАМО представитель подмосковного ГУ МВД.

Отметим, что в России действует закон, запрещающий коллекторам угрожать должникам и применять к заемщикам физическую силу. Более того, коллекторы не имеют права даже звонить должнику чаще одного раза в день.

infox - new
Источник: РИАМО
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров