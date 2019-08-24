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Участники флешмоба в Москве развернули гигантский флаг России

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Участники флешмоба в Москве развернули гигантский флаг России

Москва, 24 августа. Флешмоб «Флаг-рекордсмен» состоялся на проспекте Сахарова в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участники акции на проспекте Сахарова, приуроченной к 350-летию российского флага, развернули два гигантских российских полотнища. Первое состоит из 2 тысяч флагов городов и общественных организаций​​​.

Размер полотна — 2 541 квадратный метр, на нем можно прочитать слово «Россия».

Участники флешмоба в Москве развернули гигантский флаг России

Второй флаг представляет собой гигантский триколор. Во флешмобе приняли участие свыше тысячи человек.

Инициатива проведения акции принадлежит столичным волонтерам и общественным организациям, «Молодой гвардии Единой России». Активисты в течение года готовились к проведению флешмоба.

Участники флешмоба в Москве развернули гигантский флаг России

Позднее на проспекте Сахарова состоится масштабный концерт с участием известных музыкантов. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр».

По всей стране 24 августа проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага. Ранее сообщалось о масштабном флешмобе в Дагестане, где развернули гигантский флаг РФ.

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