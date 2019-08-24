Преображенский полк отметит 332-летие концертом в Екатерининском парке

Москва, 24 августа. Праздничный концерт состоится в Екатерининском парке в Москве в честь празднования Дня Преображенского полка, сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Торжественные мероприятия начнутся с 13.00. Музей «Стрелецкие палаты» подготовил образовательные мастер-классы. Как рассказала директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина, в этом году исполняется 332 года со дня основания Преображенского полка.

Воинское формирование было создано Петром I в селе Преображенском. Его история тесно связана с Москвой, добавила Синицина. В 2015 году РВИО передало храму Преображения Господня восемь копий знамен полка периода 1700–1883 годов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 24 августа на проспекте Сахарова состоится большой концерт в честь 350-летия российского флага. На сцену выйдут популярные музыканты, в том числе Филипп Киркоров и Валерия.