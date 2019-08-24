Детские площадки с игровыми зонами появятся в столичном парке «Дубки»

Москва, 24 августа. В парке «Дубки» начали благоустраивать две детские площадки и строить одну новую, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь трех площадок составит более 1300 квадратных метров. Здесь появится игровой комплекс с двухэтажной башней, качели и паутинка для лазания.

Для малышей установят песочницу, горку в виде божьей коровки. Все работы планируется завершить до конца 2019 года, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городских парках открыты спортивные площадки, в том числе для баскетбола и футбола.