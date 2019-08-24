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Собянин поздравил победителя конкурса «Супердедушка Москвы»

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Собянин поздравил победителя конкурса «Супердедушка Москвы»

Москва, 24 августа. Финал городского конкурса «Супердедушка Москвы — 2019» прошел в парке «Музеон», сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Конкурсанты в возрасте от 60 до 75 лет продемонстрировали свои спортивные достижения, кулинарные, вокальные и танцевальные таланты. Они также сразились в интеллектуальной битве.

Победителем стал Виктор Тимченко, на втором месте — Алексей Белов, а на третьем — Геннадий Постиков. 

«Поздравляю победителя Виктора Андреевича Ткаченко и всех финалистов!» — написал Собянин в соцсетях.

Конкурс прошел в рамках программы «Московское долголетие». Ранее сообщалось, что Собянин пригласил москвичей на большой праздник 24 августа ко Дню флага России.

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