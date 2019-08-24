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Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

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Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Москва, 24 августа. Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе 24 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла. Погода будет с небольшой облачностью, в Московской области воздух прогреется до 26 градусов тепла, пишет РИА Новости.

Ветер подует с запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление посетепнно понизится и придет к норме. В выходные погода будет сухой и теплой.

Ранее сообщалось, что 24 августа в столичных аэропортах отменили более 40 рейсов.

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