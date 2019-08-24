Школьники из 47 городов мира приедут в Москву на олимпиаду мегаполисов

Москва, 24 августа. На площадке столичного форума «Город образования» 1 сентября откроется IV Международная олимпиада мегаполисов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В соревнованиях, которые пройдут с 1 по 6 сентября, примут участие школьники из 47 мегаполисов, в том числе Лимы, Шанхая, Стамбула. В этом году среди участников ученики из Кишинева, Нью-Йорка, Ханоя.

Они продемонстрируют знания в области математики, физики, химии. 2 сентября состоится блиц-тур с 80 вопросами. Основная программа олимпиады начнется 3 и 4 сентября.

Школьникам предложат решить задачи экзаменационного уровня, составленные на основе образовательных программ каждой из стран-участниц.

Ранее сообщалось, что московских школьников пригласили посетить бесплатные выставки и экспозиции в 90 музеях города.