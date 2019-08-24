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Несколько центральных улиц Москвы станут пешеходными ко Дню города

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Несколько центральных улиц Москвы станут пешеходными ко Дню города

Москва, 24 августа. В День города улицы Тверская, Моховая и Охотный ряд станут пешеходными, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

7 и 8 сентября на этих улицах установят четыре площадки с символами ВДНХ. Для москвичей готовят большую культурную программу.

На Тверской улице появится площадка «Рождение легенды» и лаунж-зона «Колосья», а также площадка «Программа возрождения» с розарием, пишет издание «Вечерняя Москва». 

Красивыми растениями украсят спортивные площадки. На Охотном ряду установят миниатюрную центральную клумбу ВДНХ.

Ранее сообщалось, что 24 августа ограничат движение на проспекте Сахарова в связи с празднованием 350-летия флага России.

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