В Москве напомнили об ограничении движения в связи с празднованием Дня флага РФ

Москва, 24 августа. Движение ограничат на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой в связи с проведением концерта в честь Дня российского флага, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Перекрытие продлится до полуночи 24 августа. Водителей попросили учитывать информацию о ситуации на дорогах и заранее планировать свой маршрут, пишет издание «Вечерняя Москва».

На проспекте Сахарова установят сцену, ведущими праздника станут Дмитрий Шепелев, Дмитрий Губерниев, Юлия Барановская и Валдис Пельш, пишет РИАМО.

Москвичам и гостям города расскажут о соотечественниках, которыми гордится вся страна. На праздничном мероприятии развернут полотно из двух тысяч флагов поселков и городов. На большой сцене выступят популярные музыканты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы отпраздновать 350-летие российского флага.