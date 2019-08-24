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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 24 августа

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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 24 августа

Москва, 24 августа. Более тридцати рейсов задержаны и двенадцать отменены в столичных аэропортах в субботу, что подтверждается данными сервиса «Яндекс. Расписание».

В аэропорту «Внуково» задержаны шесть рейсов и два отменены. В «Домодедово» задержаны 25 рейсов и 10 отменены, в подмосковном аэропорту «Жуковский», а также в «Шереметьево» изменений в расписании нет.

Вся информация о рейсах выводится на электронное табло и объявляется по громкоговорителю. По данным синоптиков, в Москве 24 августа ожидается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла.

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