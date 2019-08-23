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Власти Подмосковья расширили стипендии для сирот

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Власти Подмосковья расширили стипендии для сирот

Москва, 23 августа. Власти Подмосковья расширили государственную стипендию для сирот. Сообщается, что теперь выплаты будут производиться и тем детям, которы обучаются колледжах.

Заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова рассказала о расширении государственной стипендии для сирот. Как передает телеканал «360», установленную сумму будут получать и те дети, которые получают профессиональное образование в колледжах и обучаются рабочим профессиям.

Известно, что в настоящее время стипендия в размере шести тысяч рублей выплачивается каждому ребенку, который не имеет родителей и учится на очной форме в вузе Подмосковья или Москвы. Общее количество детей-сирот, получающих денежную поддержку, в настоящее время составляет три тысячи человек. Однако это не единственная помощь, которую оказывает государство. На данный момент в Московской области для сирот строят новое жилье, в котором будет все необходимое для каждого ребенка.

Отметим, что расширение государственной стипендии для сирот вступит в силу уже с начала учебного года.

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