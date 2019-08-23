Парад необычных колясок пройдет в столице на Тверском бульваре

Москва, 23 июля. Костюмированное шествие «Парад колясок» проведут на Тверском бульваре в Москве. Сообщается, что мероприятие станет частью фестиваля «Цветочный джем».

Телеканал «Мама» проведет карнавальный праздник «Парад колясок» в рамках ежегодного фестиваля «Цветочный джем». Мероприятие, как рассказывает «Москва 24», состоится на Тверском бульваре в Москве 31 августа. В нем могут принять участие все желающие, главная задача шествия – показать необычное оформление детских колясок.

Участники мероприятия могут включить всю свою фантазию при украшении, однако нельзя будет использовать легковоспламеняющиеся жидкости и открытый огонь. Кроме того, организаторы предлагают присоединиться к шествию не только взрослым, но и детям с игрушечными колясками.

Отметим, что телеканал уже подготовил множество призов для лучших участников мероприятия. За первое место можно получить портативный проектор. Также абсолютно все люди, пришедшие на шествие с колясками, получат отдельные награды за изобретательность.