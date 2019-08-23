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Звезды эстрады выступят на митинг-концерте в честь Дня государственного флага в Москве

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Звезды эстрады выступят на митинг-концерте в честь Дня государственного флага в Москве

Москва, 23 августа. Митинг-концерт в честь празднования Дня государственного флага состоится в Москве уже в эту субботу, 24 августа. Сообщается, что инициаторами данного мероприятия стали общественные организации столицы.

Видео-приглашение на митинг-концерт по случаю празднования Дня государственного флага в Москве появилось в Сети. Известно, что на мероприятии ожидаются выступления известных звезд российской эстрады.

Праздничный концерт состоится на проспекте Академика Сахарова в Москве в 13.00 по местному времени. Гостями мероприятия станут популярные исполнители, среди которых Тимати, Григорий Лепс, Валерия, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие. Они исполнят свои главные хиты с организованной сцены.

Кроме того, на митинг-концерте ожидается появление известных спортсменов и Героев РФ и СССР.

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