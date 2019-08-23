День Государственного флага в Москве будут праздновать до 25 августа

Москва, 23 августа. Московские скверы, парки, а также центральные улицы станут площадками для продолжения празднования в честь Дня государственного флага. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, все мероприятия состоятся 24 и 25 августа.

Праздничные программы по случаю Дня государственного флага пройдут на центральных улицах и площадях, а также в парках и скверах Москвы. Оркестры будут выступать на всех крупных городских в рамках фестиваля «Спасская башня». А флешмоб «Флаг-рекордсмен» и концерт «Герои рядом с нами» пройдут на проспекте Академика Сахарова 24 августа.

В этот же день ожидается выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка в парке Победы на Поклонной горе. А в Бабушкинском парке состояться вечерний исторический квест. Перовский парк предлагает посетителям поучаствовать в театральном интерактивном флешмобе также в субботу, 24 августа.

Кроме того, все москвичи могут посетить фестиваль «Цветочный джем» и не только стать зрителями различных выступлений, но и освоить художественные техники на мастер-классах до 25 августа. На ВДНХ в честь Дня флага будут выступать российские рэп-исполнители, а также уличные художники устроят перфомансы на Центральной аллее.

Напомним, что митинг-концерт, организованный по инициативе общественных организаций, состоится в Москве 24 августа.