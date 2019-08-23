Появилось видео светового шоу в честь Дня государственного флага в Москве

Москва, 23 августа. Световое шоу устроили на главных зданиях столицы по случаю празднования Дня государственного флага в Москве. Сообщается, что на внешних сторонах домов зажглись огромные проекции триколора.

День государственного флага отметили масштабным световым шоу в Москве. Как сообщает «Москва 24», огромные проекции появились на главных столичных зданиях в честь национального флага.

Фасады известных домов-книжек на Новом Арбате, Останкинской башни, Большого Театра, а также зданий правительства Российской Федерации и Внешэкономбанка, расположенного на проспекте Сахарова, украсили гигантские 3D-проекции государственного флага. Они зажглись по случаю празднования столичного Дня флага России и приятно удивили москвичей.

Отметим, что мероприятия, приуроченные к этому событию, будут продолжаться и на выходных в Москве. Поэтому все желающие смогут принять участие в праздновании в парках, скверах, а также на центральных площадях и улицах столицы.