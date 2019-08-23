Митинг-концерт ко Дню флага России пройдет 24 августа на проспекте Сахарова

Москва, 23 августа. Митинг-концерт, приуроченный к 350-летию государственного флага РФ, пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Для жителей и гостей Москвы на сцене выступят звезды отечественной эстрады, среди которых — Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров. В мероприятии примут участие также Тимати, Клава Кока, Natan и другие исполнители.

Поздравительные слова в честь праздника скажут со сцены артисты Владимир Машков, Василий Лановой и режиссер Юрий Грымов. На митинг-концерт в столице приглашены также Герои России и те, кому довелось поднимать триколор в знак своих побед — космонавты, ученые и исследователи, спортсмены, защитники страны, передает «РИАМО».

Москвичам и гостям столицы также предлагается принять участие во флешмобе под названием «Флаг-рекордсмен», который начнется на проспекте Академика Сахарова в 11.00 по московскому времени. Студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, составленное из 2 тысяч флагов регионов России и общественных организаций и символизирующее единство и дружбу.

Митинг-концерт начнется после завершения флешмоба — в 14.00.

Напомним, триколор стал главным символом России в ноябре 1991 года. 20 августа 1994 года действовавший тогда президент РФ Борис Ельцин издал указ о праздновании дня флага страны.

Традиционно 22 августа во всех регионах России проходят праздничные мероприятия. Особенно торжественно праздник прошел в городе русских моряков Севастополе. В День флага в крымском городе на площади Нахимова под звуки российского гимна развернули огромный 50-метровый российский триколор, самый большой на всем полуострове.

Ранее стало известно, что в столичном парке «Зарядье» 24 и 25 августа пройдет фестиваль ландшафтного дизайна «ПокаЛето». Москвичей и гостей города пригласили на мастер-классы по садоводству и флористике, а также лекции от профессионалов.