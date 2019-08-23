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Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве

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Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве

Москва, 23 августа. Открытие первого дилерского центра новых автомобилей Aurus состоялось в Москве. Генеральный директор компании-производителя Адиль Ширинов рассказал, какую сумму придется выложить за покупку седана этой марки.

Первый салон продаж автомобилей Aurus открылся в «Москва-Сити». Классический седан этой марки, как сообщает РИА Новости, можно будет приобрести за 18 миллионов рублей. При этом автомобиль будет базовой комплектации.

Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума. Известно, что цену на данный автомобиль уже озвучивали ранее, однако сейчас сумма официально подтверждена.

Отметим, что марка производит не только седаны, но и лимузины, внедорожники и минивэны премиум-класса. Серийное производство должно начаться уже в 2020 году. В настоящее время планируется открыть такой же дилерский центр в Китае.

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