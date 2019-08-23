Разогнавшуюся до 140 км/ч с ребенком на руках автоледи требуют лишить прав в Москве

Москва, 23 августа. Москвичка разогнала свой автомобиль до 140 километров в час на Киевском шоссе. Сообщается, что в этот момент на ее руках был маленький ребенок.

В Сети появилось видео, в котором молодая мама держит ребенка в руках и разгоняет свой автомобиль до 140 километров в час. Как передает телеканал РЕН ТВ, интернет-пользователи активно обсуждают автоледи и просят в комментариях лишить прав «яжемать».

Известно, что видео опубликовали в социальной сети и указали, что женщина за рулем Mercedes одной рукой прижимала свое дитя к себе, а другой – пыталась управлять автомобилем. Автор ролика поделился, что автоледи «по всей дороге виляла» и мешала дорожному движению на шоссе.

Отметим, что московское управление ГИБДД увидело данный видеоролик. Правоохранительные органы начали проверку по факту несоблюдения дорожных правил.