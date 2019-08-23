Станцию московского метро «Давыдково» откроют в 2021 году

Москва, 23 августа. Строительство станции «Давыдково» планируют закончить до конца 2021 года. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, ее открытие станет бонусом для жителей новых домов в районе Фили-Давыдково.

Станцию Большой кольцевой линии московского метро «Давыдково» планируют достроить уже к концу 2021 году. Ее готовность оценивают в 15 процентов. Она расположится рядом с Аминьевским шоссе и Инициативной улицей. Один созданный вестибюль на станции позволит пассажирам выйти к жилым строениям, наземным остановкам и на шоссе. Как передает РИАМО, открытие станции станет дополнительным бонусом для жителей, которые заселились в новостройки микрорайона Фили-Давыдково.

Так, станция «Давыдково» возводится на юго-западном участке Большой кольцевой линии, который расположен от «Можайской» до «Аминьевского шоссе». Строительство этой части БКЛ началось еще в 2018 году и продолжается в настоящее время. Запуск участка позволит жителям районов Очаково-Матвеевского, Можайского и Фили-Давыдково быстрее добираться в город.