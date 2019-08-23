Новые школьные автобусы появятся в Подмосковье

Москва, 23 августа. Школьные автобусы решили обновить в Московской области. Как сообщает первый заместитель председателя местного правительства, министр образования региона Ольга Забралова, новые транспортные средства появятся, чтобы увеличить детскую безопасность.

Новые школьные автобусы появятся на 21 территории Московской области. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», решение об обновлении транспорта было принято в связи с ухудшением состояния прошлых средств передвижения. Теперь все автобусы, которые служат уже более десяти лет, будут заменены на новые.

Известно, что всего в Подмосковье появится 30 школьных автобусов. Замена старого транспорта, по мнению министра образования Ольги Забраловой, должна обеспечить безопасность перевозок детей. Всего более 90 школьных автобусов было закуплено на средства из регионального бюджета за два прошлых года.

Отметим, что в настоящее время более 18 тысяч детей пользуются школьными автобусами в Малых населенных пунктах области. Количество автобусов на данный момент составляет 350.