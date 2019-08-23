Синоптики обещают москвичам теплую пятницу

Москва, 23 августа. Синоптики рассказали, какая температура воздуха будет в пятницу в Москве. Как сообщает специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, жителей столицы порадуют тепло и отсутсвие дождя.

Сотрудник центра погоды «Фобос»Александр Синенков рассказал, что жителей Москвы ждет теплая погода. Как передает РИА Новости, температура воздуха в столице поднимется до отметки 22–24 градуса тепла. Кроме того, в пятницу не ожидаются осадки, поэтому москвичи могут оставить свои зонты дома.

Известно, что в столице, по словам специалиста, будет переменная облачность. Скорость ветра составит от одно до шести метров в секунду, что является нормой. Также атмосферное давление в столице будет держаться на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что недавно синоптики дали прогнозы на начало сентября. Ожидается, что погода будет находиться в пределах 24–26 градусов тепла в столице, а в регионе температура воздуха останется на уровне 21–26 градусов тепла.