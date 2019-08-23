Ночь кино, фестиваль стекла и многое другое ожидает москвичей на выходных

Москва, 23 августа. Множество мероприятий устроят для жителей Москвы на этих выходных. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, горожан ожидают фестиваль стекла, «Спасская башня», ночь кино, выступления чешских музыкантов и многое другое.

Различные фестивали проведут для горожан в каждом районе Москвы 24 и 25 августа. Так, фестиваль стекла Moscow Glass Fest пройдет на ВДНХ и расскажет участникам об истории стекла, о его производстве и использовании. Все два дня ведущие стеклодувы страны будут проводить мастер-классы для всех желающих, в ходе которых познакомят с основными способами работы с этим хрупким материалом.

Открытие фестиваля «Спасская башня» состоится в субботу, 24 августа, а длиться мероприятие будет до 1 сентября. Акция «Ночь кино» пройдет в каждом районе столицы, а киноэкраны повесят в необычных места, например, в бассейне «Чайка» и музее-заповеднике «Царицыно». Также в саду имени Баумана устроят выступления европейских исполнителей и проведут мастер-классы в рамках фестиваля Чехии.

Новые экспонаты разместят в Музее кино уже на этих выходных. Экспозиция будет посвящена фильмам, кинопроизводству и анимационному делу. Измайловский парк порадует джазовыми выступления любителей этого музыкального жанра 24 августа. Это мероприятие проходит каждую субботу лета. В физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке» можно будет стать зрителем или участником Летнего кубка ЦАО по настольному теннису. Победители смогут получить призы.

Отметим, что мероприятия состоятся совершенно бесплатно для всех желающих.