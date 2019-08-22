Астронавт NASA расскажет москвичам о связи космонавтики и микробиологии

Москва, 22 августа. Москвичам устроят встречу с астронавтом NASA Кэтлин Рубинс в Музее космонавтики. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, все желающие смогут узнать о связи микробиологии, космонавтики и лечении рака.

Астронавт NASA, ученый-микробиолог Кэтлин Рубинс посетит Музей космонавтики в Москве для встречи с жителями города. Она расскажет всем посетителям об арт-проекте «Скафандр», который создан в рамках поддержки онкологических больных, и о космических полетах. Для посещения встречи с Кэтлин Рубинс с Музее космонавтики необходимо заранее зарегистрироваться.

Кэтлин побывала на МКС в 2016 году и взяла с собой скафандр, участвующий в арт-проекте помощи онкобольным. Она пробыла на орбите более 115 суток, а в открытом космическом пространстве – более 12 часов. Как микробиолог Кэтлин впервые секвенировала ДНК в невесомости.

Известно, что в Музей космонавтики привезут один из скафандров, который был раскрашен больными раком людьми и побывал в космосе в 2017 году. Создателями космического арт-проекта являются художник Йен Сайен и астронавт Николь Стотт, которые хотели привлечь общественное внимание к проблеме онкологических заболеваний. Их идея была реализована в 2016 году. Сейчас проект «Скафандр» объединяет по всему миру людей, которые так или иначе столкнулись с онкологией, и возвращает им надежду.

Отметим, что арт-проект существует при поддержке российских космонавтов и астронавтов NASA.