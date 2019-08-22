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День российского флага отпраздновали в парках Подмосковья

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День российского флага отпраздновали в парках Подмосковья

Москва, 22 августа. Мероприятия по случаю празднования Дня российского флага прошли в парках Подмосковья. Как сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области, гостей ждали не только выступления лучших артистов города, но и различные интерактивные занятия.

Празднование Дня государственного флага России прошло в парках культуры и отдыха Подмосковья. Как передает РИАМО, на многих площадках выступили как известные исполнители города, так и творческие коллективы региона.

Так, праздничную концертную программу устроили в местном парке «Березовая роща». На мероприятии можно было увидеть выступление лучших городских артистов. Кроме того, посетители парка поучаствовали в запуске огромного воздушного шара в небо и раскрасили триколор.

Организаторы мероприятия в парке «Солнечный берег», расположенный в Талдомском городском округе, предложили гостям принять участие в молодежном флешмобе «Флаг моего государства» и посмотреть выступления коллективов художественной самодеятельности. Также в парке прошла акция под названием «Российский триколор».

А в балашихинском парке «Пехорка» посетители насладились концертной программой с участием местных артистов, хора русской песни «Московская сторонушка» и солисток хора мам «Припевочки».

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