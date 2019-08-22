Названа основная причина дорожных аварий в Москве

Москва, 22 августа. Руководитель московского Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев рассказал, что больше 50 процентов дорожно-транспортных происшествий происходят из-за превышения скорости. Он отметил, что многие водители увеличивают скорость на нештрафуемые 20 километров в час и чаще попадают в аварии.

Превышение скорости является главной причиной свыше половины происходящих в Москве ДТП. Как передает «Вечерняя Москва», 61 процент нарушителей дорожного порядка были остановлены за недопустимую скоростью движения. Также руководитель ЦОДД Вадим Юрьев добавляет, что больше половины аварий с пострадавшими произошли по этой причине.

Эксперт отметил, что на при увеличение скорости свыше введенного ограничения с каждыми 5 километрами в час риск попадания в ДТП возрастает в два раза. Если водитель управляет средством передвижения со скоростью больше 60 километров в час, то шанс получить смертельную травму в аварии будет увеличен до 90 процентов.

Кроме того, специалист уверен, что если снизить порог превышения скоростного режима до 10 километров в час, то безопасность на дорогах значительно увеличится.