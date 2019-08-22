Стало известно, когда на Северо-Восточной хорде появятся три эстакады

Москва, 22 августа. Три эстакады возведут над железнодорожными путями на Северо-Восточной хорде в Москве. Как сообщает руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, строительство должно завершиться в 2022 году.

Три эстакады построят в районе пересечения Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды в Москве. На официальном портале мэра и правительства столицы говориться, что строительные работы ведутся по проекту создания СВХ.

Первая эстакада будет расположена по ходу магистрали, вторая – на правом участке съезда с хорды на Ярославское шоссе, а третья будет частью съезда в сторону области и примкнет к первой. Новые постройки будут пересекать пути Ярославского направления МЖД, которые планируется сделать участком МЦД-5 Пушкино – Домодедово.

Известно, что в этом районе обновят свыше четырех километров дорожного полотна. Северо-Восточная хорда будет соединять Косинскую эстакаду и трассу М11 Москва – Санкт-Петербург. Также она позволит транспортным средствам подъезжать к платформам Казанского и Савеловского направлений МЖД, 21-й станции метро и МЦК, а также к 12 транспортно-пересадочным узлам.