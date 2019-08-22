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Красную Площадь готовят к фестивалю «Спасская башня»

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Красную Площадь готовят к фестивалю «Спасская башня»

Москва, 22 августа. Подготовка к международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня» полным ходом идет на Красной Площади в Москве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, сегодня прошла церемония гашения марки в честь предстоящего мероприятия.

Главной темой фестиваля в 2019 году является «Соло с оркестром». В мероприятии примут участие представители 30 коллективов из 12 государств, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Турция, Норвегия, КНР, Египет, Республика Корея, Япония, КНДР и Италия. Кроме того, будут задействованы две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. 

Фестиваль «Спасская башня» официально начинается 23 августа и будет длиться до 1 сентября. Его проводят в столице уже 12-й раз.

Отметим, что в этом году для зрителей подготовлены десять вечеров шоу, которые состоят из выступлений лучших российских и зарубежных военных оркестров и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

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