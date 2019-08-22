Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Станции на Сокольнической линии Москвы открыли на три дня раньше

299
0 Оставить комментарий

Станции на Сокольнической линии Москвы открыли на три дня раньше

Москва, 22 августа. Станции Сокольнической линии московского метро открыли на три дня раньше запланированного срока. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, все работы в зоне действующего метрополитена завершены.

Временно закрытый участок Сокольнической линии московского метро заработал на три дня раньше, чем было указано в планах. Мэр столицы Сергей Собянин оповестил москвичей об открытии станций на своей странице в Twitter. Известно, что участок метро прекращал работу на время строительства юго-западной части Большой кольцевой линии.

Как рассказал Собянин, жители Москвы вновь смогут воспользоваться ранее закрытыми участками после 16.00 по местному времени. Также компенсационные автобусы продолжат работать до конца дня.

Из-за строительства БКЛ закрыли такие станции красной линии, как «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцев», «Тропарево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского». Вместо них по городу было запущено более 180 автобусов, которыми воспользовались порядка полутора миллионов пассажиров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров