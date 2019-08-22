Новый проект поможет семьям преодолеть трудности в воспитании приемных детей в Подмосковье

Москва, 22 августа. Новый проект «Реконструкция приемной семьи» будет запущен в Московской области. Как рассказала министр образования региона Ольга Забралова, он поможет сохранить психологическое состояние родителей в норме.

Уникальный проект по предотвращению выгорания родителей запустят в Московской области. Он носит название «Реконструкция приемной семьи» и предназначен для укрепления семейных связей. Как передает «Подмосковье сегодня», лучшие региональные специалисты, такие, как юристы, психологи и социальные педагоги, будут работать с каждым человеком индивидуально.

Известно, что обратиться за помощью смогут семьи, в которых есть приемные дети и которые столкнулись с проблемами при их воспитании. Специалисты помогут преодолеть психологический кризис и разрешить все трудности, возникшие у родителей и их детей.

Отметим, что проект будет работать на постоянной основе, а семья, обратившаяся за помощью к специалистам, временно переедет в гостиницу школы-интерната. Далее родителей и детей будет ждать интенсивная работа по восстановлению внутрисемейных отношений. После завершения курса семью будет поддерживать специальные службы.