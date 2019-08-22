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Сотрудник «Магнита» умер от передозировки наркотиков в Москве

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Сотрудник «Магнита» умер от передозировки наркотиков в Москве

Москва, 22 августа. Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиков в Москве. По информации прессы, сотрудник компании скончался в больнице.

Как передает «Пятый канал», 27-летний сотрудник «Магнита» упал в обморок во время совещания в московском офисе торговой сети. Коллеги сначала сами пытались помочь ему, однако безрезультатно. После этого сотрудники офиса вызвали скорую помощь.

Мужчину госпитализировали, однако он скончался, несмотря на усилия врачей. По данным СМИ, при досмотре полиция обнаружила в вещах погибшего три пакета с запрещенными веществами и трубку для курения. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области полицейские с боем задержали банду опасных грабителей. У злоумышленников были изъяты газовый револьвер и муляж гранаты. По мнению следствия, злоумышленники могли находиться под действием наркотиков.

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Источник: Пятый канал
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