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Синоптики обещают теплое начало сентября в Москве

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Синоптики обещают теплое начало сентября в Москве

Москва, 22 августа. Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в начале осени. Как сообщает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, первые дни сентября будут теплыми.

Синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начало сентября в столице обещает быть теплым. Как передает РИА Новости, специалисты центра сделали предварительные расчеты, которые показали, что температура воздуха в первые дни осени сохранится на том же уровне, на каком она находится сейчас.

Отметим, что ранее специалист обещала возвращение июльской погоды в Москву. Температура воздуха в столице будет находиться на уровне 24–26 градусов тепла, а в Подмосковье термометр будет показывать от +21 до +26 градусов. Однако до конца недели погода может стать прохладнее на несколько градусов.

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