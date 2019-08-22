Опубликован топ самых популярных песен лета в Москве

Москва, 22 августа. Эксперты «Яндекс.Музыки» огласили список самых популярных летних треков в Москве. Как сообщили в пресс-службе сервиса, возглавила топ песня 17-летней Билли Айлиш Bad Guy.

Самым прослушиваемым треком этого лета в Москве стала песня Bad Guy молодой американской исполнительницы Билли Айлиш. Также в пятерку лидеров вошли такие треки, как Life певицы Zivert и «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti совместно с Артемом Качером – они расположились на второй и третьей строчки соотвественно. Четвертую позицию, как сообщает РИА Новости, заняла «Девочка-война», исполненная рэперами HammAli & Navai, а пятое место досталось «Витаминке» Тимы Белорусских.

Известно, что композиция Bad Guy также возглавила топ песен в Петербурге, Казани, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Также популярными этим летом в Москве были треки Believer от Imagine Dragons, Numb от Linkin Park, «Выхода нет» группы «Сплин», а также «Лесник» в исполнении «Короля и Шута».

Отметим, что сервис составил городской плейлист, в котором собрал 50 наиболее популярных летних песен. Этот список ежемесячно обновляется.