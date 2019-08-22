Москвичам предложили сдать мусор и получить билеты в театр

Москва, 22 августа. Теперь москвичи смогут сдать свои бытовые отходы, а взамен получить билеты в концертный зал, кино или театр. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, акция проводится в рамках программы «Искусство ради экологии».

Акция «Искусство ради экологии», в рамках которой каждый желающий может получить билеты на культурные мероприятия за сданный мусор, будет проходить в Москве уже во второй раз. Как считает заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, эта программа поможет меньше загрязнять природу и развить у человека бережное отношение к этому миру.

Комплекс городского хозяйства столицы вместе с правительством предложили жителям столицы разделять бытовые отходы и сдавать их в специальные пункты. Участники акции смогут получить экобилеты в кино, театр или концертный зал, если отделят бумагу, пластик или алюминий, стекло и отправят их на переработку.

Отметим, что акция начнется 31 августа и продлиться до 24 сентября включительно. Всего горожанам предлагают сдать не менее двух килограммов макулатуры или не меньше одного килограмма алюминия. Пункты приемы будут располагаться в Алексеевском и Останкинском районах, а также в Богородском, Отрадном, Марфино, Свиблово, Лианозово и Сокольниках.