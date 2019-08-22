Эксперты рассказали о пользе употребления грибов в пищу

Москва, 22 августа. Эксперты рассказали, чем полезны грибы и какое количество нужно употреблять для того, чтобы не навредить организму. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала с осторожностью подходить к выбору грибов.

Ведущие диетологи Москвы рассказали, какое влияние оказывают грибы на человеческий организм. Как передает РИА Новости, специалист департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова призвала людей употреблять грибы в умеренном количестве и не более двух раз в неделю, так как превышение нормы может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, почек и печени. Она добавила, что разовая порция этого продукта не должна превышать 120 граммов.

Стародубова добавляет, что грибы богаты витаминами A и C, белком и водой, которая содержится в 90–95 процентах продукта. Самыми питательными, по ее мнению, являются молодые грибы, в составе которых есть не только витамины, но и высокое содержание ферментов и минеральных солей.

Врач-диетолог Сергей Обложко считает грибы важной частью человеческой пищи. Специалист уверен, что они насыщают организм клетчаткой, которая улучшает пищеварение и избавляет организм от токсинов. Поэтому грибы полезны для здоровья людей, особенно тех, которые следят за своей фигурой.

Кроме того, врач отмечает, что грибы не следует употреблять беременным, кормящим, пожилым людям и маленьким детям. А лучший способ приготовления продукта – это его отваривание.